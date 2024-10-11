Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de Yeni Sezon ile İlgili Detaylar Paylaşıldı..

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de 2024-2025 sezonu 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde başlayacak. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta toplam 20 takımın mücadele edeceği ligin sonunda 3 takım adını AKSA 1.Lig’e yazdıracak, 4 takım ise Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’e düşecek. Ligin transfer ve tescil dönemi 28 Ekim – 11 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kırmızı Grup ve Beyaz Grup şampiyonları doğrudan AKSA 1.Lig’e yükselirken, gruplarını 2’nci ve 3’üncü sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile önce yarı final maçı oynayacak, ardından yarı final galipleri final maçında mücadele ederek AKSA 1.Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek. Ligde gruplarını 10’uncu sırada tamamlayan takımlar doğrudan BTM 2.Lig’e düşerken, Gruplarını 8’inci ve 9’uncu sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile çift maç eliminasyon sistemine göre karşılaşacak. İki maç sonunda yenilen takımlar BTM 2.Lig’e düşecek.

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de gruplar 2024-2025 sezonunda şu şekilde olacak;

BEYAZ GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK

Amaara Gaziveren SK

Baf Ülkü Yurdu

Bostancı Bağcıl SK

Denizli SK

Girne Halk Evi

Karaoğlanoğlu SK

Ortaköy SK

Ozanköy SK

T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK

KIRMIZI GRUP

Aslanköy GSD

Bay Therma Güvercinlik İYSK

Demirhan SK

Dörtyol SK

Düzova GSK

German Gold Akova Vuda TÇBSK

Kaplıca Karadeniz 61 SK

Pile TSK

Umay Group Tuzlaspor

Yenierenköy TSK

2024-2025 FUTBOL SEZONU DIGITURK KIBRIS BTM 1.LİG TRANSFER YÖNETMELİĞİ

1) Kulüpler, herhangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) 8 adet futbolcu transfer edebilirler. Ancak transfer edecekleri futbolcuların en az 6 kişisi KTFF’nin belirlediği genç oyuncu kategorisinde (01.01.2002 ve sonraki yıllarda doğan) olmak zorunda olup bu futbolcuları kiralık ve/veya bonservisli transfer yapabilirler. Kalan 2 futbolcuyu yaşına bakılmaksızın kiralık veya bonservisli transfer edebilirler. Kontenjan aşımı durumunda kulüpler üst lig işlemler ile ilgili geri dönüş ve/veya iptal işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır.

2) Kulüpler; KKTC vatandaşı futbolcu haricinde, KKTC'de yasal yollardan oturma veya çalışma izni olan 1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu bulundurabilir ve müsabakalarda da bu oyuncuyu oynatabilirler. (Bu statüdeki oyuncular genç oyuncu bulundurma kriterindeki oyuncu kategorisine girmezler)

3) Bu ligdeki takımlar 35 yaş üzeri futbolculara (31.12.1988 ve önceki yıllarda doğan) yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartamazlar. Bu yaş grubundaki futbolcuların lisansı düşmüş ise sadece bonservisli olarak son oynadığı takımda lisans işlemi yaptırabilir, bu şekilde işlem yaptıran futbolcu o sezon aynı takımda forma giymek zorundadır. Farklı takıma herhangi bir transfer işlemi yapamaz. Üst liglerde forma giyen aktif futbolcular bu kritere girmez.

4) Bu ligde 01.01.2009 (dâhil) ve sonraki yıllarda doğan (U16 Ligi yaş kategorisi) hiçbir futbolcu oynayamaz. Ancak lisans işlemi yaptırılıp ilgili yaş grubunun yer aldığı lig kategorilerine transfer işlemi gerçekleştirebilir.

5) 4.maddede belirtilen yaş kriteri ile ilgili olarak altyapı liglerinde takımı olan BTM 1.Lig takımları bu futbolculara lisans işlemi yaptırabilir ancak BTM 1.Lig için ilgili yaş kriterine uymayan futbolcuları A Takım kategorisinde oynatamaz.

6) Kulüplerin, müsabakanın oynanacağı tarihte, 21 kişilik müsabaka isim listesinde KTFF’nin açıkladığı yaş kriterlerinde (01.01.2002 ve sonrası doğumlu) en az 3 (üç) futbolcuyu kadroda bulundurmaları zorunludur. Bu zorunluluk kapsamında olan futbolcular, fiilen maç başlamadan ve müsabaka tamamlanıncaya kadar sair sebepler hariç hazır olmak zorundadır. Bu kurala uymayanlar kulüpler hakkında, Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesi uygulanır.

7) KTFF tarafından açıklanan yaş kategorisinde futbolcu bulundurulma ve/veya oynatma zorunluluğu kapsamında olan futbolcular içerisinde kesinlikle profesyonel yabancı uyruklu futbolcu bulundurulamaz.

Mevcut sezonda Süper Lig ve/veya 1.Lig takımlarından BONSERVİSLİ olarak BTM Ligi’ne transfer olan futbolcular iki sezon transfer oldukları takımda forma giymek zorundadır. Bu futbolcuların iki sezonluk süre içerisinde üst lige geri dönüşü sadece eski takımına olmak kaydıyla gerçekleşebilir.

9) Kulüpler; üst ligden (Süper Lig ve 1.Lig) BTM Ligleri’ne transfer olan ve 2 yıl gittiği takımda kalma zorunluluğu bulunan futbolculardan GEÇİCİ/KİRALIK olarak ilgili futbolcuyu kadrolarına katabilirler.

10) Kulüpler; üst ligde (Süper Lig ve 1.Lig) vize işlemi yaptırmayan ve/veya bu ligde süre almayan 31.12.2001 ve önceki tarihlerde doğan 1 (bir) futbolcuyu kadrosuna katabilir. Bu haktan yararlanılması durumunda MADDE 2’nin 1. fıkrasında yer alan 6 kişilik genç futbolcu (01.01.2002 ve sonraki tarihlerde doğan futbolcu) transfer hakkı 5’e düşer.