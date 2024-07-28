DIGITURK KIBRIS BTM 2.LİG'DE 3 ŞAMPİYON BELİRLENDİ

DIGITURK KIBRIS BTM 2.LİG'DE bu akşam oynanan 4 final karşılaşması sonrası BTM 1.Lig'e terfi eden 3 takım belirlendi.

Serdarlı- Ağırdağ Boğaz karşılaşmasımın normal süresi ve uzatma dakikalarında gol çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Güzelyurt Ünet Berkalp Stadı'nda elektrik arızası nedeniyle penaltı atışlarında 2-2'lik eşitlik varken arıza giderilemeyince maçın yarına tatil edildiği açıklandı. Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Salı gününden önce arızanın giderilemeyeceği, 28 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda penaltı atışlarına devam edileceği belirtildi.

Aslanköy, E.Sadrazam Kayalar karşısında 1-0, E.Ü.Güvercinlik de Ç.Yedikonuk karşısında 2-0 kazanarak terfi etme sevincini yaşadılar.

Uzatmaya giden karşılaşmada A.Gaziveren şampiyonluk sevinci yaşadı.

A.Gaziveren son daikaka golü ile 1-1 eşitliği yakaladı ve uzatmaya giden maç da 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında Doğancı'ya 5-3 üstünlük sağlayan A. Gaziveren büyük sevinç yaşadı.

KIBRIS BTM 2.LİG'DE 3 ŞAMPİYON BELİRLENDİ

Serdarlı- Ağırdağ Boğaz maçı penaltı atışları sürerken elektrik arızası nedeniyle yarına ertelendi



DIGITURK KIBRIS BTM 2.LİG'DE bu akşam oynanan 4 final karşılaşması sonrası BTM 1.Lig'e terfi eden 3 takım belirlendi.

Serdarlı- Ağırdağ Boğaz karşılaşmasımın normal süresi ve uzatma dakikalarında gol çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Güzelyurt Ünet Berkalp Stadı'nda elektrik arızası nedeniyle penaltı atışlarında 2-2'lik eşitlik varken arıza giderilemeyince maçın yarına tatil edildiği açıklandı. Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Salı gününden önce arızanın giderilemeyeceği, 28 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda penaltı atışlarına devam edileceği belirtildi.

Aslanköy, E.Sadrazam Kayalar karşısında 1-0, E.Ü.Güvercinlik de Ç.Yedikonuk karşısında 2-0 kazanarak terfi etme sevincini yaşadılar.

Uzatmaya giden karşılaşmada A.Gaziveren şampiyonluk sevinci yaşadı.

A.Gaziveren son daikaka golü ile 1-1 eşitliği yakaladı ve uzatmaya giden maç da 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında Doğancı'ya 5-3 üstünlük sağlayan A. Gaziveren büyük sevinç yaşadı.

e