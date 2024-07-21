Digiturk Kıbrıs BTM 2.Li̇g'de ev sahi̇pleri̇ fi̇nale yükseldi

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21/07/2024

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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Li̇g'de ev sahi̇pleri̇ fi̇nale yükseldi

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de tek maç eleme sistemine göre oynanan yarı final karşılaşmalarında ev sahibi takımlar final vizesi aldı.
27- 28 Temmuz tarihlerinde tarafsız sahalarda oynanacak final karşılaşmalarında kazanan 4 takım BTM 1.LİG'E yükselecek.

Final karşılaşmalarındaki eşleşmeler;
E.Sadrazam Kayalar- Aslanköy 
Ç.Yedikonuk- E. Güvercinlik 
Serdarlı- Ağırdağ Boğaz
A.Gaziveren- Doğancı

Bugün alınan sonuçlar şöyle;

21/07/2024 20:25
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TAGS: Digiturk Kıbrıs BTM 2.Li̇g’de ev sahi̇pleri̇ fi̇nale yükseldi
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