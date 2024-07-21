Digiturk Kıbrıs BTM 2.Li̇g'de ev sahi̇pleri̇ fi̇nale yükseldi
21/07/2024
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de tek maç eleme sistemine göre oynanan yarı final karşılaşmalarında ev sahibi takımlar final vizesi aldı.
27- 28 Temmuz tarihlerinde tarafsız sahalarda oynanacak final karşılaşmalarında kazanan 4 takım BTM 1.LİG'E yükselecek.
Final karşılaşmalarındaki eşleşmeler;
E.Sadrazam Kayalar- Aslanköy
Ç.Yedikonuk- E. Güvercinlik
Serdarlı- Ağırdağ Boğaz
A.Gaziveren- Doğancı
Bugün alınan sonuçlar şöyle;
21/07/2024 20:25