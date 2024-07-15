Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de Yarı Final ve Final eşleşmeleri belli oldu

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15/07/2024

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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de Yarı Final ve Final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de Yarı Final ve Final eşleşmeleri belli oldu. Yarı Final karşılaşmaları 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Eurocoast Sadrazam Kayalar SK - Ergazi GSK
Aslanköy GSD - Ötüken TKOSK
Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK - Kırıkkale TSK
Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK - Çamlıbel SKD
Serdarlı GB - Pergama SD
Ağırdağ Boğaz TSK - Sun Republic Yarköy PGSK
Doğancı SK - Taşkent TSK
Amaara Gaziveren SK - Dilekkaya ASK

FİNAL EŞLEŞMELERİ

Eurocoast Sadrazam Kayalar SK / Ergazi GSK galibi - Aslanköy GSD / Ötüken TKOSK galibi

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK / Kırıkkale TSK galibi - Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK / Çamlıbel SKD galibi

Serdarlı GB / Pergama SD galibi - Ağırdağ Boğaz TSK / Sun Republic Yarköy PGSK galibi

Doğancı SK / Taşkent TSK galibi - Amaara Gaziveren SK / Dilekkaya ASK galibi

15/07/2024 18:06
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