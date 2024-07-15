Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de Yarı Final ve Final eşleşmeleri belli oldu. Yarı Final karşılaşmaları 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Eurocoast Sadrazam Kayalar SK - Ergazi GSK

Aslanköy GSD - Ötüken TKOSK

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK - Kırıkkale TSK

Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK - Çamlıbel SKD

Serdarlı GB - Pergama SD

Ağırdağ Boğaz TSK - Sun Republic Yarköy PGSK

Doğancı SK - Taşkent TSK

Amaara Gaziveren SK - Dilekkaya ASK

FİNAL EŞLEŞMELERİ

Eurocoast Sadrazam Kayalar SK / Ergazi GSK galibi - Aslanköy GSD / Ötüken TKOSK galibi

Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK / Kırıkkale TSK galibi - Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK / Çamlıbel SKD galibi

Serdarlı GB / Pergama SD galibi - Ağırdağ Boğaz TSK / Sun Republic Yarköy PGSK galibi

Doğancı SK / Taşkent TSK galibi - Amaara Gaziveren SK / Dilekkaya ASK galibi