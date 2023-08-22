Digitürk U14 Ligi'nde Yarı Finalistler Belirlendi

Digiturk U14 Ligi'nde çeyrek finalde oynanan 4 karşılaşma sonrası yarı finale yükselen takımlar belirlendi.

Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü ve Baf Ülkü Yurdu takımları penaltı atışlarıyla, 1461 İskele Trabzonspor takımı da normal sürede galip gelerek yarı final vizesi alan takımlar oldular.

27 Ağustos Pazar günü oynanacak yarı final maçlarndaki eşleşmeler Doğan T.B.- Baf Ülkü Yurdu ve MTG- 1461 İskele Trabzonspor olarak belirlendi.

Bugün alınan şonuçlar şöyle;

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