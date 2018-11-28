Digiturk’ten büyük müjde

Digiturk, önemli bir yayıncılık başarısına daha imza atarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayın haklarının 3 sezon süreyle sahibi oldu. 2020-2021 sezonu sonuna dek Avrupa futbolunun en değerli iki turnuvası sadece Digiturk’te olacak. Bu anlaşmayla Digiturk, Avrupa futbolunun en değerli organizasyonlarını tek platformda birleştirmiş oldu.

“Sporun Yıldızı” paketine taahhütlü olarak sahip olan bireysel Digiturk üyeleri, paketleri kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını 2018-2019 sezonu boyunca ücretsiz olarak izleyebilecekler. 2018 yılı sonuna kadar “Sporun Yıldızı” paketine üye olacak yeni aboneler de ek bir ücret ödemeden UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını sezon sonuna kadar izleyebilecek. Ayrıca DigiturkPlay.com.tr ve DigiturkPlay uygulamalarından da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarına ulaşılabilecek.