Digiturk'ten yayın ihalesiyle ilgili açıklama

TFF’nin yayın ihalesinde teklifini reddettiği Digiturk, yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

ads ads
08/03/2022

ads
ads
ads
Digiturk'ten yayın ihalesiyle ilgili açıklama

TFF’nin yayın ihalesinde teklifini kabul etmediği Digiturk, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Mevcut yayıncı kuruluşun konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu’nun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonu'nun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

08/03/2022 09:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Digiturk
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.