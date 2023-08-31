Diiitt! Diiit! Diiit! Okul kitaplarını aldık

Eylül ayı zor aydır. Mali anlamda elbette. Hele hele çocuklu aileler için öyle böyle değil.

Eylül ayı yaklaşırken, okula yeniden başlama şenliklerinin içimde bulursunuz kendinizi. Nasıl bir şenlikse şenleneni pek yoktur. Şimdi diyeceksiniz ki bu şenliklerden okul kitabı defteri satan kırtasiyeci, ya da okul üniforması satanlar şenleniyor mu? Bir an için evet ama emin olun onlar da mutlu değil.

Misal geçen gün Eylüle kalmayayım, Ağustos’un son günlerinde bu işi bitireyim deyip Deniz Plaza’ya gittim. Bu arada alt kattaki kitap bölümü çok güzel olmuş. Demir ile beraber alt kata indik. Oradaki görevli kıza, Türk Maarif Koleji 8’nci Sınıf kitaplarını istediğimizi söyledik. Daha doğrusu Demir söyledi. ‘kendi işimi kendim yaparım, moruk. Sen sadece parayı öde’ der gibi el işaretini yaparak.

Kitapları kucakladı. Fransızca kitabına daha ihtiyacımız olup olmadığı belli değil Onu sonra alırız’ dedi, bu kitap alım işinde kontrolün bende değil de onda olduğunu bir kez daha vurgulamak istercesine. Adam büyüyor. Bğyümükte olduğunu da elbette ilk benim gözüme sokacak.

Yukarı çıktık. Kasaya doğru ilerlerken, ‘oğlum kalem, defter, ıvır zıvır’ lazım değil mi’ dedim., düşünceli baba algımı perçinleştirmek için.

‘Okul açılsın sonra’ dedi, ne yaptığını bilen ve bu işlerden anlamayan babası ile Deniz Plaza’da geçirdiği zamanı en aza indirgemek için gözüyle önünde en az müşteri olan kasayı gözetleyen oğlum.

‘Hoşgeldiniz’ dedi güler yüzlü bir kızcağız. Başladı kitapları bir bir kasadaki okuyucunun altında geçirmeye.

Diiiit!.... 295 TL fena değilmiş

Diiiit!... 530 TL sıkı dur Rasıh. Önceki incecikti.

Diiit!... 400 TL. Buralarda oynayacak galiba.

Göz ucuyla kasada henüz okuyucudan geçmemiş ve Diiiit deyip özgürlüğüne kavuşmamış kitap sayısını kontrol etmeye ve Deniz Plaza’da rehin kalıp kalmayacağımızı öngören kaba bir hesap yapmaya çalışırken bir diiit daha.

Diiit! 695 TL Ulan. Bir kitap 700 TL olur mu?

Diiit! 725 TL. Olur anam olur. 700 TL de olur 725 TL de olur.

Diiit! 1095 TL. ‘Yazı ile Bin doksan beş Türk Lirası’ diye geçirdim içimden.

Artık iniş aşağı gidiyoruz fren patlamış. Demir bir bana bakıyor bir yaza kasanın üzerinde çıkan rakamlara. Ben gülümsüyorum ama acı içinde olduğumu herkesin anladığından eminim.

Diiit! 1020 TL. Oooh! Asgari ücretli bunu nasıl öder?

Diiit! 1020 TL daha. Bir daha ohh!

Okuyucular için söylüyorum. Bu 1020’ler birer kitap. Öyle kitap seti ya da çocukların beynine matematik enjekte eden bir şırınga ile ilaç ya da uyurken öğrenmelerini sağlayan bir bilgisayar çipi değil. Kitap.

Diiit! 935 TL. Bitmedi mi daha! İçimden söylediğimi sanırken yüksek sesle söylemişim meğer. Kasadaki kızcağız. ‘Bitti’ dedi. O ilk başta gülümseyen kızcağız, ortaya çıkan 6885 TL’lik rakam karşısında artık gözlerini benden kaçırmaya başladığını fark ettim.

Demir kitaplarını poşete koyuyor. Ben ise kredi kartıma gerekli işlemleri yapması için görevli kıza uzatıyorum. Diiit!

Bu arada şunu ekleyeyim. Eve gittikten sonra kitapların en pahalısını internetten satın alacakmışım gibi araştırdım. 35 Sterlin. Üzerine posta falan da eklenince çok daha pahalıya geliyor. O nedenle Deniz Plaza’yı suçlayıcı bir tarafı yok yazının. Ha bu aralar ‘Mutlu Olduğum Tek Yer’ mi? değil.