Dijital aşk: Çinli kadınların tercihi yapay zekâlı sevgili

İnsan ile yapay zekâ arasındaki aşkı ele alan 2013 yapımı bilimkurgu filmi “Her” (Aşk), Çin’de gerçeğe dönüştü.



Hızlı yaşam temposu ve büyük şehirlerdeki kentsel izolasyon nedeniyle gerçek hayatta romantik ilişki kurmakta zorlanan Çinli kadınlar, “sevgili” olarak yapay zekâlı sohbet robotlarını kullanıyor. Şangay merkezli start-up MiniMax tarafından oluşturulan “Glow” bunlardan biri.

Glow’u kullanan kadınlar, sohbet robotunun “kadınlarla nasıl konuşulacağını gerçek bir erkekten daha iyi bildiğini” ve romantik ilişki içindeymiş gibi hissettiklerini söylüyor. Hürriyet'te yer alan habere göre yapay zekâlı sohbet uygulamaları, pop yıldızlarından CEO’lara kadar yüzlerce hazır karakter içeriyor. Ancak kullanıcılar isterlerse karakterleri kişiselleştirerek “mükemmel sevgililerini” yaratabiliyor. Bazı uygulamalar, kullanıcıların 24 saat canlı sohbet etmelerine bile olanak tanıyor.