‘Dijital Çağda Fikirler Dönüşüyor, Gelecek Şekilleniyor’ sloganıyla gerçekleşecek eğitim seminerleri dizisi başlıyor

İş Kadınları Derneği’nin, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi işbirliği ile ‘Dijital Çağda Fikirler Dönüşüyor, Gelecek Şekilleniyor’ sloganıyla gerçekleştireceği eğitim seminerleri dizisi başlıyor.

Sekiz farklı eğitim semineri çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına da açık olacaktır. Toplumu her zaman dönüştürme ve geliştirme gücüne sahip olan kadınlarımızın, iş yaşam koşullarına uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesi ve entelektüel sermaye potansiyelinin artırılmasını hedefleyen eğitim seminerleri, geleceğimizin dijital çağa uygun olarak şekillenmesine ve toplumsal fayda sağlayan projelerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

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20/06/2021 09:18