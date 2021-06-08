Dijital COVID Sertifikası, Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Avrupa Birliği içinde seyahat özgürlüğünü yeniden tahsis edecek Dijital COVID Sertifikası için oy verecek.

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08/06/2021

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Dijital COVID Sertifikası, Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Avrupa Birliği içinde seyahat özgürlüğünü yeniden tahsis edecek Dijital COVID Sertifikası için oy verecek. Sonuçlar yarın açıklanacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), Fransa'nın Strazburg kentinde toplandığı ikinci günde, Dijital COVID Sertifikası'nı oylayacak. Oylama sonucu yarın açıklanacak.

Avrupa Birliği (AB) Hukuk Komiseri ve eski Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, TSİ 10.00'da başlayan oturumda yaptığı konuşmada, "AB'nin üç kurumunun uzlaşısı neticesinde AB'de aşı olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ya da test olup olmadığı fark etmeksizin her vatandaş, bu sertifikayı alma hakkına sahip olacak" dedi.

"Sertifika, kısıtlamaların kaldırılmasına katkıda bulunacak"

Reynders, sertifikanın, AB vatandaşlarının temel haklarından biri olan seyahat özgürlüğünü yaşamalarını kolaylaştıracağını belirterek "Sertifika, kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına da katkıda bulunacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü oylamanın, önemli bir kilometre taşı olacağını belirten Reynders, 1 milyondan fazla vatandaşın sertifikaya sahip olduğunun, gelecek haftalarda bu sayının hızla artacağının, bu esnada AB'nin veri koruma kurallarının hassas biçimde uygulanacağının altını çizdi.

Aşı sertifikası müzakereleri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs'ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Dijital COVID Sertifikası

Sertifika ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Aşı sertifikası, kişilerin COVID-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve COVID-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı COVID-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

 

08/06/2021 13:08
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TAGS: COVID Sertifikası, Avrupa Parlamentosu,  Avrupa Birliği , Koronavirüs , Koronavirüs Aşısı
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