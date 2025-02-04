Dijital Dönüşüm ve E-Devlet İçin Kritik Siber Güvenlik Eğitimleri Gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek uluslararası akredite bilişim ve siber güvenlik şirketi olan Snipesec, Dijital Dönüşüm ve E-Devlet Kurumu (DDEDK) kapsamında görev alacak uzman adaylarına yönelik özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir siber güvenlik eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim Programı: Dijital Dönüşüm ve E-Devlet Uzman Adaylarına Yönelik Kritik Bir Adım

KKTC’nin ilk ve tek uluslararası akredite bilişim ve siber güvenlik şirketi olan Snipesec’in deneyimli uzmanları, üç gün süren yoğun bir eğitim programıyla katılımcılara gerçek hayatta karşılaşılabilecek siber tehditlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlayacak teorik bilgi ve pratik yetkinlikler kazandırdı.

Uygulamalı Eğitimlerle Gerçek Hayata Hazırlık

Eğitimler, ileri düzey sızma testi tekniklerinden Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) simülasyonlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi sundu. Katılımcılar, kurum web servislerini güvenli hale getirmek ve kritik altyapıları korumak için siber saldırı senaryoları üzerinde çalıştı. Gerçek zamanlı simülasyonlar sayesinde, sistem güvenliği konusundaki teorik bilgilerini pratiğe dökerek karşılaşabilecekleri tehditlere karşı etkili çözümler geliştirme fırsatı buldular.

Uluslararası Sertifika Fırsatı

Eğitim sonunda katılımcılar, teknik bilgi birikimlerini pekiştirmenin yanı sıra, uluslararası düzeyde tanınan sertifikalara yönelik sınavlara da hazırlandı. Bu sertifikalar, katılımcıların kariyerlerinde önemli bir adım atmalarını sağlarken, kurumların dijital dönüşüm yolculuğuna daha güçlü bir katkıda bulunmalarına olanak tanıyor.