Dijital göçebeler: Yeni dünyada yükselen trend 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Devrim Seral yeni neslin çalışma modeli “Digital Nomad” yani “Dijital Göçebelik” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yrd. Doç. Dr. Seral, dijital göçebe sayısının özelikle COVID-19 pandemisi sırasında uzaktan çalışmanın zorunlu olmasından dolayı ciddi oranda artış gösterdiğini anımsatarak, “Pandemi zayıfladı ancak artık kamu ya da özel farketmeksizin tüm dünyada birçok kurum ve kuruluş uzaktan çalışmaya geçti” dedi.

Dijital göçebelik teriminin son dönemde çok fazla kullanılmaya başlandığını da söyleyen Seral, bu kavramın ilk olarak 1990’lı yılların başlarında taşınabilir bilgisayarları ile gezen ve İnternet bağlantısı ile çalışma yapan insanlar için kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Seral, Özellikle dijital göçebeliğin çok farklı alan ve sektörlerde çalışabildiklerine de dikkat çekerek, “Yazılım geliştirme ve sistem yönetimi gibi doğrudan bilgisayar alanı ile ilgili işlerin yanı sıra sanal asistanlık, çevrimiçi pazarlama, müşteri hizmetleri, çevrimiçi eğitim, dijital içerik üretimi ve grafik tasarım gibi konularda da çalışabilirler” dedi.

Şu anda dünyada milyonlarca insanın bu şekilde hayatını kazandığını aktaran Seral, “Bu kişiler çalışmalarını yürütürken belli bir ofis ortamına, şehir ya da ülkeye bağlı kalmak zorunda değil, dünya dijital göçebeler için artık geniş bir yaşam coğrafyası haline geldi” bilgisini paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. Seral, günümüzde ülkelerin dijital göçebeleri kendi ülkelerine çekebilmek adına birçok kolaylık sunduğunu da ifade ederek, “Örneğin Malta devleti, 300 gün güneşli, ılıman iklim özelliklerini ve İngilizce dilini öne çıkararak dijital göçebelerin ülkelerini tercih etmelerini cazibeli hale getirmeye çalışıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de benzer şekilde dijital göçebelere vize kolaylıkları ve en fazla 6 aya kadar kalmaları halinde vergi avantajları sunduğunu vurgulayan Seral, dijital göçebelerin Güney Kıbrıs’a gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Devrim Seral, dijital göçebelerin genelde iyi eğitimli, iyi kazançlı olmaları ve ikamet ettikleri ülkede kazançlarını harcamaları nedeniyle tercih edilir olduklarını aktararak, onları Kuzey Kıbrıs’a çekmenin önemini işaret etti.

Ülkede şu anda yaşanan İnternet altyapı sorunlarının ve özellikle elektrik arzının istikrarlı olmamasından dolayı dijital göçebeler için Kuzey Kıbrıs’ın cazip bir ülke olmadığına dikkat çeken Seral, “Ancak bu gibi konularda devlet politikaları oluşturulursa ülkemiz dijital göçebeler için cazibe merkezi haline gelebilir” dedi.

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08/12/2022 15:40