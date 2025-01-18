Dijital Kültür Derneği, Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na 350 kitap bağışladı

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18/01/2025

Dijital Kültür Derneği, Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na 350 kitap bağışladı

Dijital Kültür Derneği, "Dijital kültürü geliştirmek ancak iyi yetişecek gelecek nesiller ile mümkündür." sloganıyla başlattığı kitap bağışı kampanyası kapsamında 350 ilkokul seviyesine uygun okuma kitabını Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü ile Dernek yetkilileri gelecekte yapılabilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişi yaparak amaçlarını anlattı.

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TAGS: KKTC, kitap bağışı, kültür derneği
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