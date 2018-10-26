Dijital merkez kapılarını açtı

Haber Kıbrıs Dijital Medya Merkezi “Haberciliğin tanımını yeniden yapıyoruz” sloganı ile, “Dijital Medya Merkezi’nin” kapılarını düzenlenen kokteylle açtı.

Siyaset ve iş dünyasının yanı sıra, ülkenin önde gelen medya temsilcilerinin de katıldığı etkinlik, Haber Kıbrıs Web TV’den naklen yayınlandı.

Bir süre önce yeniden yapılanmaya giden ve “Kuzey Kıbrıs’ın yeni nesil dijital medya platformu” sloganı ile dijital yayıncılıkta öncü olmayı hedefleyen Haber Kıbrıs, bu yolda medya merkezini de kullanıma açtı.

Haber Kıbrıs Dijital Medya Merkezi’nin açılışına Başbakan Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım Bakanı Erkut Şahali, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve milletvekillerinin yanı sıra iş dünyasından bir çok iş insanı katıldı.

Açılışta konuşma yapan Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, gazeteciler olarak yeni medya düzeni içerisinde kendilerine bir yol çizdiklerini ve amaçlarının “ülke sevgisi” ile gazetecilik yapmaya devam etmek olduğunu söyledi.

Ekmekçi, kısa sürede 6500 Haber Kıbrıs Haber Paketi, Haber Kıbrıs Web TV ve yeni haber stüdyolarını devreye koyduklarını belirterek, “Bu ülkeye olan sevgimizle çalışmaya devam edeceğiz. Sürekli ilerleme ve gelişmeyi kendimize ilke edineceğiz. Dürüstlük ve ülke sevgisi en büyük sermayemiz olacak” dedi.

Ekmekçi, daha sonra Haber Kıbrıs Dijital Medya Merkezi Danışma Kurulu Başkanı Mete Tümerkan’ı kürsüye davet etti.

Tümerkan, sadece medya alanında değil, hedefler arasında bir veri ve inovasyon merkezi olma hedeflerinin de olduğunu söyledi. Haber Kıbrıs Haber Ajansı’nın kısa süre önce ilk kamuoyu araştırmasını tamamladığımı söyleyen Tümerkan, “Daha çok çalışarak, bu alanda lider bir medya merkezi olacağız” dedi.

Tümerkan’ın ardından kürsüye Başbakan Tufan Erhürman geldi. Erhürman, dijital medya alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, bu alana yatırım yapan Tümerkan ve Ekmekçi’yi kutladı.

Yaklaşık üç saat süren açılış töreni, kokteylle devam etti.

Fotoğraflar: Bahadır Ayna