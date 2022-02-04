Dijital Öğretmen Akademisi sertifikaları verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortak Hizmetler Dairesi ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi işbirliğinde öğretmenlere yönelik düzenlenen ‘Dijital Öğretmen Akademisi’ hizmetiçi eğitimlerine katılan öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.

Lefkoşa AKM’de düzenlenen sertifika töreninde konuşan EKDER Başkan Yardımcısı Özkur Haraç, bu tür etkinlikleri KKTC’ye taşımaktan duyduğu gururu dile getirdi.

SODİMER Başkanı Levent Eraslan da, etkinliğin KKTC’ye taşınmasındaki öneme değinerek, öğretmenleri uzman olarak yetiştirmek istediklerini ve Mart ayından itibaren etkinliğin ikinci etabının gerçekleştirileceğini belirtti.

EKDER Başkanı Levent Vahap Gültekin de, eğitim ve öğretim gereklerinin gün geçtikte geliştiğini ifade ederek, etkinliğe ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ise, gelişen öğretmenin gelişen toplum anlamına geldiğini kaydederek, işbirliği eli uzatanlarla çalışmayı misyon edindiklerini anlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, yaşanan Covid sürecinde verdiği hizmetlerle öznenin her zaman öğretmen olduğunu ifade etti.

Böyle bir süreçte de eğitim hizmetlerinin devam ettiğini anlatan Amcaoğlu, öğretmenin insanın mimarisi ve geleceği olduğunu vurguladı ve bu yüzden hizmetiçi eğitimlere önem verdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin topluma sahip çıktıklarını vurgulayan Amcaoğlu, Bakanlığın, eğitime katkı koyan sivil toplum örgütleri ile çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından ‘Dijital Öğretmen Akademisi’ hizmetiçi eğitimlerine katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.

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04/02/2022 13:01