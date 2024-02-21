Dijital platformlar artık haber için para ödeyecek

Endonezya, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini yayımlamadan önce yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

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21/02/2024

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Dijital platformlar artık haber için para ödeyecek

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, ağustosta yürürlüğe girecek yeni düzenleme, medya şirketlerinin dijital platformlarla gelir ve veri paylaşımı gibi çeşitli ortaklıklar kurmasının da önünü açıyor.

Düzenleme, yerel medya kuruluşlarına yapılacak ödemelerin yanı sıra dijital platformların güvenilir kuruluşlarca üretilen haber içeriklerine öncelik vermesini, eğitim programlarına katkıda bulunmasını ve ülkede sahte haberlerin yayılmasının engellenmesini de içeriyor.

Söz konusu düzenlemeyle, Google ve Meta gibi dijital platformların haber içeriklerini arama sonuçlarında herhangi bir ücret ödemeden kullanması nedeniyle yayıncıların gelir kaybettiklerine ilişkin şikayetlerini gidermek amaçlanıyor. 
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, platformlar arasında beklentilerin farklı olmasından dolayı orta yolu bulmanın zor olduğunu belirtti.

21/02/2024 12:24
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TAGS: Dijital platform, haber, dünya
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