Dikelya İngiliz Üssü'nde mülk sahibi olan Rum göçmenler kendilerine güvenlik sağlanmasını istiyor

Dikelya İngiliz Üssü içerisinde mülk sahibi olan “Lisi” (Akdoğan) ve “Kondea” (Türkmenköy) kökenli Kıbrıslı Rum göçmenlerin, yetkili makamları ve özellikle İngilizleri, üs bölgelerinde bulunan mülklerini geliştirebilmeleri için kendilerine “güvenlik sağlamaya” çağırdığı haber verildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum Yönetimi ile İngiliz hükümeti arasındaki anlaşma uyarınca, İngiliz Üsleri içerisinde mülk sahibi olan Kıbrıslıların, mülklerinden askeri amaçlarla değil fakat kalkınma amaçlı yararlanabileceklerini anımsattı.

Konunun Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nin dünkü toplantısında ele alındığını ve dünkü toplantıda ele alınanlara göre, İngiliz Üslerinde “Lisi’nin” 2 bin 300, “Kondea’nın” ise 70 dönüm toprağa sahip olduğunu yazan gazete, söz konusu anlaşma uyarınca, bu taşınmazların tarım amaçlı geliştirilebileceğini belirtti.

Öte yandan başvuru yapılması halinde bölgeye üniversiteler, huzur evleri, tıp merkezleri ve saha inşa edilebileceğini kaydeden gazete, bununla birlikte bölgeye erişim olmadığını, aynı zamanda mülklerin sahiplerinin güvenliği için de hiçbir garanti olmadığını, çünkü bölgenin KKTC’yle komşu olduğunu iddia etti.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un “Lisi” ve “Kondea” kökenli Rumları, Üslerin niyetinin ortaya çıkması için, depolar veya çitler inşa edilmesi amacıyla İngiliz Üslerine başvuruda bulunmaya çağırdığını kaydeden gazete, Kettiros’un “Lisi sakinleri 20 yıl önce bölgeye gitmeye çalıştığı zaman, Kıbrıslı Türklerle olaylar çıktığı” iddiasında bulunduğunu da aktardı.

Gazeteye göre söze “Lisi” (Akdoğan) Belediye Başkanı Andreas Kauris ise açıklamasında, “Lisi” kökenli Rumların mülklerinin tanınmasını, olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

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05/10/2022 11:42