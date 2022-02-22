Dikelya’daki elektrik üretim santrali kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Dikelya’daki elektrik üretim santralinin, çevreye yaydığı kirlilik nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın elektrik üretiminde yüzde 25’lik pay sahibi olan santraldeki 6 buhar türbininin çalıştırılmasına AB Komisyonu’nun koyduğu kurallar uyarınca 2023 yılı başında son verilmesi gerektiğini kaydederken, bu türbinlerin maksimum 18 bin saat çalışması için 2010 yılında Komisyon tarafından istisnai izin verildiğini anımsattı.

Haberde, Komisyon tarafından verilen 18 bin saatlik istisnai çalışma izninin geçen yıl tamamlandığı ve buna rağmen, Rum Elektrik İdaresi’nin doğalgaz gibi alternatif yakıt kullanımına geçemediği belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın önünde iki seçenek bulunduğunu; ya Dikelya’daki santralin kapatılacağını ve elektrik enerjisi yeterliliğinin tehlikeye gireceğini, ya da Komisyon’un keseceği cezaya razı olunacağını yazdı.

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22/02/2022 13:06