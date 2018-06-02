Diken üstünde yolculuk!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Erol Uysal’ın paylaşımında bir vatandaşın çit budama makasını kendi canını tehlikeye atacak şekilde motoruna yerleştirdiği görülüyor. Gazeteci Erol Uysal’ın paylaşımı şöyle: “Memlekette alışık olmadığımız renkli ama bir o kadarda tehlikeli görüntüler gün içerisinde karşımıza çıkmaya devam ediyor... 50 cc motosiklete 5 kişinin bindiği ve trafikte de bu durumun normal sayıldığı Hindistan'a bile fark atmaya başladık... İşte objektife yansıyan görüntü... Çit makasının sapı arka koltuğun demirine, makasın sivri ucu ise sürücünün sırtına dönük vaziyette yerleştirilmiş... Ana yolda gidiyor...”