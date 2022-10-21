''Dikenli telleri işe yaramadı''

Rum hükümetinin, mülteci akınının önüne geçilmesi için yerleştirdiği dikenli tellere rağmen mültecilerin güneye geçmek için başka yollar bulduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum hükümetinin, ara bölge üzerinden yabancıların geçişini önlemek amacıyla Akaça’dan Astromerit’e kadar olan 12 kilometreyi aşan bölgeye yerleştirdiği dikenli teller için 2 milyon Euro harcamasına karşın yasa dışı geçiş yapan kişi sayısının arttığını yazdı.

Aynı zamanda bölge sakinlerinin, çiftçilerin ve diğer meslek gruplarının protestolarda (dikenli teller için) bulunduğunu, Birleşmiş Milletler’in ise “dikenli tellerin, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yerleştirildiğini kabul etmeyerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ara bölgeye müdahale ettiğini” düşündüğünü yazan gazete, insan tacirlerinin arttığını, tutuklandıkları zaman ise 2-3 aylık hapis cezası aldıklarına dikkati çekti.

Şu ana kadar 85 insan tacirinin yakalandığını yazan gazete Güney Kıbrıs’a gelen refakatçisiz çocukların sayısının üçe katlanmasının da şaşkınlığa yol açtığını belirtti.

Habere göre bu yıl şu ana kadar gelen mülteci sayısı, geçen yılın toplam rakamı olan 30 bine ulaştı.

Gazete bu konuların dün gerçekleştirilen Rum Meclisi İçişleri Komitesi toplantısında ele alındığını yazdı.

Rum İçişleri Bakanı Genel Müdürü Kostas Konstantinu toplantıda yaptığı açıklamada “Limnes” bölgesine inşa edilecek ve 75 milyon Euro’ya mal olacak iki kabul merkezi ile ilgili ihaleye bir-iki hafta içerisinde çıkılacağını belirtti.

Dikenli tellerde meydana gelen hasardan da söz eden Konstantinu bunların, mültecileri getiren insan tacirlerinden kaynaklandığını söyledi.

Konstantinu ara bölgenin izlenmesi sistemi konusunun da ilgili daire tarafından ele alındığını en kısa zamanda izleme ve takip sistemlerinin yerleştirileceğini belirtti.

Rum Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı AKEL Milletvekili Aristos Damianu, BM Genel Sekreteri’nin raporunun “Güvenlik Konseyi’nin tarafların UNFICYP’in görev ve yetkilerine saygı duymasına ilişkin uyarılarına rağmen ara bölgeye ilişkin yetkisiz yapıların ara bölgenin bütünlüğünü tehlikeye attığı” şeklindeki ilgili maddesine atıfta bulunarak burada Kıbrıs Rum tarafının işaret edildiğini belirtti.

Bu öngörünün haklı olup olmadığının öneminin bulunmadığını kaydeden Damianu, önemli olan noktanın sonuç, sonucun da hükümetin mülteci akınını yönetmeye yönelik tek taraflı eylemleri olduğunu, BM ile çatıştıklarını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Konstantinu BM ile onlarca temasın yapıldığını ve Rum tarafının endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Konstantinu, ara bölgede neler olduğu konusunda ise BM kanadından bir isteksizliğin bulunduğunu, ara bölgeden girenlerle ilgili bir denetimin yapılması konusunu gündeme getirdiklerini ancak BM’nin sessizliğini koruduğunu ifade etti.

Konstantinu, bazı durumlarda BM’nin ara bölgenin sınırlarını sorguladığını belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Hacıyannis ise açıklamasında Barış Gücü’nün, ara bölgede hakimiyet kurmuş gibi davrandığını ve birçok durumda tanımlamalar ve açıklamaların abartılı veya kabul edilemez olduğunu da söyledi.

Hacıyannis, kendilerinin dikenli tellerin Rum hükümetinin kontrolü altındaki topraklara yerleştirildiğini addettiğini Barış Gücü’nün ise ara bölge olduğunu düşündüğünü belirtti.

Haravgi gazetesine göre Rum Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı AKEL Milletvekili Aristos Damianu, mülteci sorunun çözümlenmesi amacıyla dikenli tellerin yerleştirildiğini ancak istatistiklerin mülteci akının ikiye katlandığını ortaya koyduğunu söyledi.

Damianu, mülteci akının başka köylere kaydığını, dikenli tel tedbirinin sonuç verici olmadığını gösterdiğini ifade etti.

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21/10/2022 12:03