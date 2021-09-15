Dikkat! 11 saatlik elektrik kesintisi!

Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

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15/09/2021

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Dikkat! 11 saatlik elektrik kesintisi!

Proje ve direk kaydırma  çalışmaları nedeniyle yarın Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ bölge amirliklerindenyapılan açıklamalara göre,yarın Girne’de de  yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yine  08.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve civarı ile  Beşparmak köyüne  elektrik verilemeyecek.

GÜZELYURT LEFKOŞA ARASI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Ayrıca, Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arası; Başakşehir Üniversitesi ile Evsu tesisleri arasında kalan tesislere yarın 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, kesintinin direk kaydırma çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.

GÜZELYURT’TA BAZI BÖLGELERE YARIN 4 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Öte yandan Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 – 13:00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

15/09/2021 14:31
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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