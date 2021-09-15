Dikkat! 11 saatlik elektrik kesintisi!
Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.
15/09/2021
Proje ve direk kaydırma çalışmaları nedeniyle yarın Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ bölge amirliklerindenyapılan açıklamalara göre,yarın Girne’de de yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yine 08.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak köyüne elektrik verilemeyecek.
GÜZELYURT LEFKOŞA ARASI ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Ayrıca, Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arası; Başakşehir Üniversitesi ile Evsu tesisleri arasında kalan tesislere yarın 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, kesintinin direk kaydırma çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.
GÜZELYURT’TA BAZI BÖLGELERE YARIN 4 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK
Öte yandan Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 – 13:00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.