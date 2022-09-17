Dikkat: 3 Okulda Grev Var

ads ads ads ads
17/09/2022

ads
ads
Dikkat: 3 Okulda Grev Var

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda hademe olarak çalışan üyelerine yapılan mobing ve tehdidin devam ettiğini belirterek, pazartesi günü üç okulda uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

Lefkoşa’da Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu’nda grev kararı aldıklarını duyuran Serdaroğlu,  Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete "duyarsız kalmakla eleştirisinde bulunarak, “Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin başlatmış olduğu emek sömürüsüne seyirci kalamayacağımızı bilsinler” dedi.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, “Çalışma barışının bir an önce sağlanması için yapılan bu uyarıya hükümet duyarsız kalmaya devam edip, çalışanlara mobing yapanlara seyirci kalmaya devam ederlerse eylemlerimiz genişleyerek ada genelinde tüm okullara yansıyacaktır. Bu konuda oluşacak olan mağduriyetlerden sendikamız sorumlu değildir. Tüm sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete aittir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

17/09/2022 09:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ahmet Serdaroğlu, grev, okul, KKTC Kamu İşçileri Sendikası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.