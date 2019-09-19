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Dikkat 6 saatlik elektrik kesintisi var

Aydınköy’de bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek

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19/09/2019

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Dikkat 6 saatlik elektrik kesintisi var

 Kıbrıs Türk Eletyrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Aydınköy’de bölgelere 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, Aydınköy Kemal İmam Sokak, Çanakkale Sokak, Trenyolu Sokak ve Ara Sokağa 6 saat süreyle elektrk enerjisi verilemeyeceği kaydedildi. 

19/09/2019 09:58

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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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