Dikkat 6 saatlik elektrik kesintisi var
Aydınköy’de bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
19/09/2019
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Kıbrıs Türk Eletyrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Aydınköy’de bölgelere 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, Aydınköy Kemal İmam Sokak, Çanakkale Sokak, Trenyolu Sokak ve Ara Sokağa 6 saat süreyle elektrk enerjisi verilemeyeceği kaydedildi.