Dikkat atış yapılacak!

Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanında 29 Ocak – 2 Şubat tarihleri arası top, havan, tanksavar ve uçaksavar atışları icra edileceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 28. Tümen Komutanlığından yapılan duyuruda, atışlar sonrası patlamamış mermilerin bölgeye yayılabileceğinin göz önünde bulundurulması, bu tür mermiye rastlandığı takdirde dokunulmaması ve en yakın askeri ve mülki makama veya 28. Mekanize Piyade Tümeni’nin 0392 236 88 66 numaralı hattından 2401 dahili numarasına bildirilmesi gerektiği kaydedildi.