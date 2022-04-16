Dikkat atış yapılacak!

Güzelyurt’ta 18-22 Nisan tarihlerinde Kumköy ve Çamurova’da tank atışı, 19-21 Nisan tarihlerinde ise Mevlevi’de tansavar atışı tatbikatı yapılacağından vatandaşa adı geçen bölgelere giriş yapmama uyarısı yapıldı.

ÇAMUROVA VE KUMKÖY’DE TANK ATIŞ EĞİTİMİ YAPILACAK

Çamurova Tank Atış Alanı ile Kumköy Tadbikat alanında atış eğitimi icra edilecek.

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, 18- 22 Nisan, 08:00-17:00 saatleri arasında Çamurova Tank Atış Alanı ve Kumköy Tadbikat Alanı'nda tank silahları ile atış icra edilecek.

MEVLEVİ BÖLGESİNDE ATIŞ EĞİTİMİ OLACAĞINDAN 19-21 NİSAN ARASI BAZI BÖLGELERE GİRİŞ YASAKLANDI

Ayrıca, Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde atış eğitimi yapılacağından, köy civarında bazı bölgelere 19-21 Nisan arası girişin yasak olacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, Mevlevi bölgesinde güdümlü tanksavar atışları yapılacağından, 19 Nisan 09:00 ile 21 Nisan 23:59 arası aşağıdaki bölgelere girişin yasak olacağı belirtildi.

“Bahse konu tarihler arasında tehlikeli ve yasak olan bölgeler şöyle:

Batıda, Yuvacık Köyü’nün 500 metre günaydoğusu- Kalkanlı’nın 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu

Doğuda, Tutukçu T.-Gürkan Burnu hattının batısı.

Güneyde. Yuvacık Köyü’nün 500 metre güneydoğusu- Soğan T.’nin 500 metre doğusu hattının kuzeyi.

Kuzeyde ise Kalkanlı’nın 700 metre doğusu, Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

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16/04/2022 09:41