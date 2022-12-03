Dikkat atış yapılacak!

Lefkoşa Kaymakamlığı, Beyköy Atış ve Tatbikat Alanı'nda atış/atışlı tatbikat yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 28'inci Mekanize Piyade Tümeni Komutanlığı tarafından 5-13 Aralık tarihleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat Alanında atış/atışlı tatbikat yapılacağı belirtildi ve atış yapıldığı zamanlarda, atış bölgesine insan, hayvan veya araç girişi olmayacağı belirtildi.

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03/12/2022 09:50