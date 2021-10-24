Dikkat bazı bölgelerde yedi saat elektrik kesintisi olacak

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24/10/2021

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Dikkat bazı bölgelerde yedi saat elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yaklaşık yedi saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerine elektrik verilemeyecek.

24/10/2021 13:45
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TAGS: Dikkat bazı bölgelerde yedi saat elektrik kesintisi olacak, haberkibris,
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