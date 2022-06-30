Dikkat bazı yollar trafiğe kapatılacak!

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası dolayısıyla Lefkoşa'da tören yapılacak güzergah Pazar günü trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da saat 07.00’den itibaren Alpet-Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan güzergahın tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı şöyle belirlendi:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için trafik, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak verilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek, Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için trafik, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda Trafik ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağından sola dönüp, Kemal Aksay Caddesi üzerinden verilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için trafik Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden verilecek.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam ederek, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak"

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışına engel olmamak için sürücülerden belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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30/06/2022 19:44