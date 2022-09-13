Dikkat! Bu besinler sivilce yapıyor

Yüzünüzde aniden çıkan sivilcelerin sebebi tükettiğiniz yiyecekler olabilir. Bazı besinler cildin aşırı yağlanmasına sebep olarak sivilce ve akne oluşumunu tetikliyor. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için bu yiyeceklerden uzak durmanız gerekir.

Sivilceler sadece ergenlik dönemlerinde ortaya çıkmaz. Yetişkin olduğunuz zamanlarda da sivilce sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Aynaya her baktığınızda canınızı sıkan sivilcelerin sebebi tükettiğiniz besinlerden kaynaklı olabilir. Sivilce yapan besinleri öğrenmek istiyorsanız bu yazımıza bir göz atın.

ŞEKERLİ GIDALAR

Şeker içeren besinler cildin hızlı yağlanmasına sebep olur. Aşırı yağlanan ciltlerde gözenekler daha kolay tıkanır ve sivilce, siyah nokta ve akne gibi sorunlar ortaya çıkar.

İnsülin seviyesinin yükselmesi, cilt hücrelerinin hızlıca büyümesine neden olan sebum üretimini arttırır. Sivilcelerle mücadele etmek istiyorsanız şeker içeren gazlı içecekleri, ya da işlenmiş gıdaları tüketmemeniz gerekir.

HAZIR YİYECEKLER

Yağlı ve işlenmiş yiyecekler hem sağlığınız için zararlıdır hem de cildinizin kusursuz görünümünü bozar.

Fast-food diye tanımlanan hazır yiyecekler ciltte sivilce oluşmasına sebep olur. . Sık sık fast food tüketen kişilerde ciltte sivilce gelişiminin %24 oranında daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Bu sebeple sivilceleri önlemek için hamburger, yağlı patates kızartmaları, kızarmış tavuk ve sandviç gibi ürünlerini tüketmeyi bırakmanız gerekir.

SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve süt ürünleri vücut sağlığı açısından çok önemlidir. Kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunur.

Vücut gelişimi için süt, yoğurt, kefir ve peynir gibi ürünleri mutlaka tüketmeniz gerekir. Ancak süt ve süt ürünlerini kararında tüketmezseniz sivilce oluşumuna sebep olabilirsiniz.

Süt insülin seviyesini yükseltiyor. Cildin yağlanmasına sebep oluyor. Bu sebeple ciltte sivilce ve akne gibi istenmeyen problemler ortaya çıkabiliyor.

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişler içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar vücut sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahip.

Kuruyemişlerin içerisinde bol miktarda omega 6 yağ asitleri bulunur. Bu da cildinizde sivilce oluşmasına sebep olur.

Ancak yine de tamamen kuruyemişleri tüketmeyi bırakmanız doğru olmaz. En fazla omega 6 yağ asidi içeren çam fıstığı, badem, ceviz gibi besinleri azaltmanız sivilce oluşumunu engellemenize yardımcı olur.

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13/09/2022 20:46