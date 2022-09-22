Dikkat, bu kış grip çok güçlü!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün alt varyantlarıyla benzer semptomlar gösteren grip bu yıl gücünü daha da artırdı. Özellikle gribin kış mevsimini geride bırakan Güney Yarım Küre’de hâlâ etkisini sürdürmesi Kuzey Yarım Küre için uzmanları endişelendiriyor. Peki ülkemiz başta olmak üzere Avrupa'da salgın ne zaman başlayacak? Grip aşısı yaptırmalı mıyız? Uzmanlar anlattı.

Grip; 39 derece ateş, şiddetli kas-eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığı. Kış aylarında yaklaşık 8-10 hafta kadar etkili oluyor ve toplumumuzun neredeyse yüzde 40’ını doğrudan etkiliyor. Özellikle 65 yaş üstü kişiler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için grip büyük tehlike.

Son iki yıla bakıldığında Covid-19'dan korunmak için aşıların henüz yaygın olmadığı 2020’de; kapanma, karantina, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kuralların sıkı şekilde uygulanması gribi geçici olarak ortadan kaldırdı. Fakat 2021’de bu durum tersine döndü ve 2022’de yaz mevsimi dâhil bulaşıcılığını sürdürmeye devam etti.



Yale New Haven Hastanesi’nde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Direktör Yardımcısı Dr. Scott Roberts CNBC’ye verdiği demeçte, “ABD’de Haziran’a kadar uzanan bir Grip Mevsimi daha önce görmemiştik. Covid’in bunda çok büyük etkisi olduğu açık. Artık insanlar maske takmıyor ve yeterli şekilde korunmuyor. Birkaç aydır grip virüsünün daha önce olmadığı kadar tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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22/09/2022 14:48