Dikkat bu kişiler zorunlu PCR testi yaptıracak!

Sağlık Bakanlığı ülkemizde artan Covid-19 vakalarını göz önünde bulundurarak bazı önlemler adı. Yeni önlemler kapsamında ülkemizde hizmet sektöründe birebir müşteriler ile temasta bulunan; kuaförler, berberler, restoran çalışanları, paket servis elemanları, tırnakçılar, masaj salonu çalışanları ve spor salonunda görev alan, işletme sahibi ve çalışanlarının en geç 23 Aralık 2020 tarihine mesai bitimine kadar PCR testlerini yaptırmaları gerekli görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Yukarıda adı geçen sektörlerde herhangi bir kapanma gerektirecek bulaş olmaması amacıyla çalışanlarının ve işverenlerinin gerekli duyarlılığı göstererek PCR testlerini yaptırmaları çok büyük önem arz etmektedir.

PCR testleri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi (bugün de dâhil 08.00-20.00), Mağusa Devlet Hastanesi (bugün de dâhil 24 saat) , Girne Turizm Limanı ( 11.00- 19.00 yarından itibaren), Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde ( Pazartesi 24 saat diğer günler 08.00- 16.OO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Devlette yapılacak olan PCR testleri için herhangi bir ücret alınmayacak olup, özel laboratuvarlardaki testler kişilerin kendi imkanları ile yapılacaktır.

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20/12/2020 11:51