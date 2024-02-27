Dikkat çeken iddia: Navalni esir takasıyla serbest kalacaktı ancak öldürüldü

Hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (ACF) Yöneticisi Maria Pevchikh çok konuşulacak bir iddia ile dünya gündeminde.

ACF Yöneticisi Pevchikh, yayımladığı görüntülü açıklamada Navalni için yapılan ‘esaretten kurtuluş’ planının detaylarını paylaştı. Pevchikh, “Aleksey Navalni bugün benim yerimde oturuyor olabilirdi. Bu lafın gelişi değil. Bu olabilirdi ve olmalıydı da. Navalni'nin önümüzdeki günlerde serbest kalması gerekiyordu çünkü takası konusunda bir karara varmıştık. Şubat ayında Putin'e, Berlin'de cinayet suçundan hapis yatan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) katili Vadim Krasikov'un iki Amerikan vatandaşı ve Aleksey Navalni ile takas edilmesi teklif edildi. Görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair teyidi 15 Şubat akşamı aldım. 16 Şubat'ta Navalni öldürüldü. Navalni'nin ölümünden sonra bana Navalni'nin takas edilmesi teklifini Putin'e ileten kişinin Roman Abramoviç olduğu söylendi. Putin, daha sonra 'Navalni'nin serbest kalmasına tahammül edemem' dedi” ifadelerini kullandı.