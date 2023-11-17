Dikkat çeken kucaklaşma

Uzun süredir çeşitli suçlardan yargılanan ve tanık olarak belirlenen kişinin yurt dışına kaçmasının ardından serbest kalan Enver Bahçeciler, cezaevi çıkışı sevdikleri ile bir araya geldi.

Bahçeciler’i karşılayanlar arasında eski bir polis müdürü gözden kaçmadı.

Kısa süre önce polis müdürü olarak emekliliğe ayrılan Veli Gürpınar’ın mafya babası olarak anılan ve çeşitli suçlardan geçmiş dönemlerde hüküm giyen Bahçeciler’i karşılayanlar arasında yer alması birçok yorumu da beraberinde getirdi.

Gürpınar, Bahçeciler için sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

Çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır reis büyük geçmiş olsun iki insanın birbirine verebileceği en güzel şey sarılmak. Sarılmak, kavuşmaktır. Şükür kavuşturana Enver’im pazara kadar değil mezara kadar beraberiz aramıza hoş geldin.