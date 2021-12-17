Dikkat Covid -19 Yardım Hattı’nın numarası değişti

Sağlık Bakanlığı, Covid -19 Yardım Hattı’nın 05338781102 olarak değiştirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı daha önce 1102 olan Covid -19 Yardım Hattı 05338781102 olarak değiştirildi.

7/24 hizmet veren Covid-19 yardım hattını arayan vatandaşların aşağıda yer alan tüm konu başlıkları hakkında bilgi edilebilecekleri kaydedildi.

“Pozitif hasta talep ve şikayetleri, Temaslı talep ve şikayetleri, Ülkeye giriş sebebi ile karantina işlemleri, Adapass ve aşı işlemleri.”

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17/12/2021 19:26