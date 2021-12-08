Dikkat! Elektrik kesintisi

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08/12/2021

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Dikkat! Elektrik kesintisi

Güzelyurt’ta bazı bölgelere bugün 4 saat süreyle elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, bugün 09:00-13:00 saatleri arasında, Güzelyurt Veteriner Dairesi, çiftlik kışlası ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.

ESENTEPE’DE 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Esentepe’nin bazı bölgelerinde de bugün 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 10.00-15.00 saatleri arasında Esentepe Sivil Savunma Tesisleri, Alkan Holiday Village ve civarına elektrik verilemeyecek

08/12/2021 08:26
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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kktc
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