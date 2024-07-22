Dikkat! Elektrik kesintisi

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22/07/2024

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Dikkat! Elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, eski Tavuk Çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil,  Küçük Erenköy, Altınova köyü, ve Ağıllar köyüne elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, kesintinin 10.30- 14.30 saatleri arasında olacağı kaydedildi.

22/07/2024 08:58
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TAGS: elektrik kesintisi, haber, kktc
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