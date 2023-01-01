Dikkat! Elektrik kesintisi

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01/01/2023

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Dikkat! Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın, Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIBTEK’den yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Dumlupınar ve Hamitköy’ün bir kısmına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

01/01/2023 17:31
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TAGS: Dikkat! Elektrik kesintisi
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