Dikkat! Elektrik kesintisi

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25/09/2023

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Dikkat! Elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Mesarya bölgesindeki bazı köylere 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, 09.00 ile 13.00 saatleri arasındaki kesintidenNergisli köyü, su motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Ak-Et tesisleri, su kuyuları ve Yiğitler yolu” etkilenecek.

25/09/2023 17:44
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TAGS: Dikkat! Elektrik kesintisi
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