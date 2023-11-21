Dikkat! Elektrik kesintisi

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21/11/2023

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Dikkat! Elektrik kesintisi


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefke’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre 09.00-14.00 saatleri arasında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak 5 saatlik kesinti aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Lefke Gemikonağı yolu, Lefke Avrupa Üniversitesi ve civarı, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı ve bölgedeki su motorları.”

21/11/2023 17:51
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TAGS: Dikkat! Elektrik kesintisi
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