Dikkat! Elektrik kesintisi

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04/12/2023

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Dikkat! Elektrik kesintisi


Geçitköy ile Karşıyaka’da bazı bölgelerde yarın 10.00-12.00 arasında elektrik kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, kahveler ve Şirinyalı bölgeleri, Güzelyalı sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy içi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına elektrik verilemeyecek.

04/12/2023 17:54
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TAGS: Dikkat! Elektrik kesintisi
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