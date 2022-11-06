Dikkat! elektrik kesintisi

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06/11/2022

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Dikkat! elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre yarın ülkenin belli noktalarında elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklama şöyle:

7 Kasım 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

06/11/2022 19:52
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TAGS: Dikkat! elektrik kesintisi
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