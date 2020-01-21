Dikkat elektrik kesintisi olacak!

Ship Hotel ve 1083 Askeri Birlik arasında kalan bölgenin yarın elektrik enerjisi kesik olacak

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21/01/2020

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Dikkat elektrik kesintisi olacak!

Kıb-Tek, Ship Hotel ve 1083 Askeri Birlik arasında kalan bölgenin yarın elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Ship Hotel ve 1083 Askeri Birlik arasında kalan bölgenin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

21/01/2020 20:52
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TAGS: Kıb-Tek, elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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