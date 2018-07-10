Dikkat elektrik kesintisi var!

YARIN MERİÇ VE GAZİKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Meriç ve Gaziköy’de elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

YARIN PAŞAKÖY, TURUNÇLU VE KURUDERE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Paşaköy, Paşaköy askeri tesisleri, Turunçlu, Kurudere ve bölgedeki su kuyularında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00- 14:00 saatleri arasında olacak

ESKİ GÖNYELİ-BOĞAZ YOLUNDAKİ BÖLGEDE 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Ayrıca orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’da 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.



KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 09.00- 14.00 saatleri arasında , eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Oray Sitesi arasında kalan bölgenin elektrik enerjisi kesik olacak.