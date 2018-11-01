Dikkat elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Sadrazamköy, Kayalar, Akdeniz ve Koruçam köylerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan, Lefkoşa Yenişehir Yüke Tevzi Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah 10:00 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında, yaklaşık birer saatlik süre ile sınırlı olmak üzere, elektrik kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, yaklaşık kesinti saatleri ve kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle verildi:

10:00–11:00 saatleri arasında; Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı,

11:00–12:00 saatleri arasında; Lefkoşa Surlariçi Bölgesi,

12:00–12:30 saatleri arasında; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Golden Tulip Otel.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 10:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında ise; Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Sanayi Bölgesi arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.