Dikkat elektrik kesintisi var!
07/12/2022
Lefke bölgesindeki bazı köylerde yarın yaklaşık 4 saat elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-13.00 saatleri arasında; Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.
Öte yandan, Kayalar köyüne yarın yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kayalar’da elektrik kesintisi olacak.
Lefke bölgesindeki bazı köylerde elektrik kesintisi olacak