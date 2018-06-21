Dikkat elektrik kesintisi var!

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar, Mücahitler Plajı ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan bugün 09.00 ile 10.00 saatleri arasında da Nergisli, Vadili, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Akdoğan, Aket Tesisleri ve Yiğitler yolu üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.