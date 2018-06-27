Dikkat elektrik kesintisi var!

Gazimağusa, Alsancak, Gürpınar ve Yılmazköy’de bugün elektrik kesintisi olacak.

Gürpınar ve Yılmazköy’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 08.30-13:00 saatleri arasında uygulanacak.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa ve Alsancak’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Derinya askeri nöbet kulübeleri, harika mahallesi’nin bir bölümü ve 2. bölük’te 9.00-14.00; alsancak kaynarca apartman sitesi, shelby homes sitesi ve çevresinde ise 9:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesik olacak.