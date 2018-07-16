HABER KIBRIS

Dikkat elektrik kesintisi var!

Gazimağusa’da bugün otobüs terminali bölgesine 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

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16/07/2018

Dikkat elektrik kesintisi var!

Gazimağusa’da bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle otobüs terminali bölgesine 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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TAGS: elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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