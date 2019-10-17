Dikkat elektrik kesintisi var!

Girne’de Ciklos Mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi su pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi ve Ozanköy Mezarlık Bölgesi’nin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynakalanacak olan kesinti 8:30- 15:00 saatleri arasında olacak.

17/10/2019 12:22